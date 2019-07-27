DSİ'de maddi sıkıntılar nedeniyle işler durma noktasına geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) kurumundaki işler maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi. 2019 yılına ait toplam 1,5 milyar TL'ye yakın tutardaki işlerin neredeyse yüzde 95'i tasfiye, devir ve süre kapsamında.

Toplam 1159 iş içerisinden 1067 tanesi durmuş vaziyette ve parasını alamayan çok sayıda müteahhidin zarar içerisinde olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre yüklenici firmalarda endişe söz konusu.

Kaynak olmadığı için yeni iş ihalelerinin de yapılamadığı öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kuruma "Devlette kaynak sıkıntısı var, bunları ya çalıştıracaksınız ya da fesh edeceksiniz." şeklinde sözlü talimat geldiği iddia ediliyor.

DSİ iddialara cevap vermedi

Euronews Türkçe iddialara ilişkin olarak DSİ yetkilileri ile iletişime geçti ancak belirlenen süre içerisinde bir geri dönüş alınamadı.

Tasfiye süreci nasıl işliyor?

Bir yüklenici firma kurumdan işi aldıktan sonra acz içerisine girer ve işi yapamazsa kurum idaresi tarafından firmaya önce "parasının hazır olduğu ve hemen işe başlaması gerektiği"ni belirtilen bir uyarı yazısı yazılıyor.

İkinci uyarı gerekirse bu kez noterden ihtarname çekiliyor. Yüklenici firma hala işi yapmıyorsa bu kez 4735 sayılı ilgili kanun maddelerine dayanarak iş feshediliyor.

Fesih yaşandığı zaman firmanın teklif ettiği tutarın yüzde 6'sına denk gelen miktar irat olarak kaydediliyor. 'Kesin teminat' adı verilen ve önceden yatırılmış olan bu miktar sözleşme ve kanunlar gereği devlet kasasında kalıyor.

Tasfiye firmanın kendi özel sorunları nedeniyle yaşanabileceği gibi ülke ekonomisinden kaynaklı veya kurumdan kaynaklı sorunlar nedeniyle de meydana gelebilir. Şirketler kendileri de kurum idaresine başvurarak tasfiye talep edebilirler.

Kurdaki artış veya kamulaştırma süreçlerinde yaşanan belirsizlikler gibi firmadan kaynaklanmayan konulardan ötürü karşılıklı fesih durumu olursa kesin teminat firmaya geri ödeniyor.

'Devir' ve 'Süre' ne anlamlara geliyor?

Devir bir sözleşmenin başka bir şirkete devredilmesi, süre ise yükleniciye ek süre verilerek işlerin tamamlanmaya çalışılması anlamlarına geliyor.

Son iki yılda binlerce yeni kadro açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda hazırlanan bir yasa ile 2018 yılında DSİ 995 kişiyi daha işe almıştı.

Mühendis kadrolarına ilk kez açıktan atanmış olan bu kişilerin düzenlemesinde alımlar Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sırasına göre yapılırken atamalar ise sözlü sınava göre gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ''Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'' ile DSİ'ye 2019 ve 2020 yıllarında toplam 2 bin 708 kişilik daha kadro ihdası yapıldı.

Bugün kurumda 15 binden fazla kişi istihdam ediliyor.