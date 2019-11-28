Dünya barışı manevî cihadla sağlanır

Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan, verdiği seminerde dünya barışının tesisinin “İslâm kardeşliği” üzerine inşa edilen maddÎ ve mânevî işbirliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Kütahya Yeni Asya Kültür Merkezinde “Bediüzzaman’a göre, meşveret, hürriyet ve mânevî cihad” konulu bir seminer verildi. Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan’ın verdiği seminerde, İslâm dünyasındaki problemlerin çâresinin, Bediüzzaman’ın tefsir ve tahlilleriyle Müslümanların doğru İslâmiyeti ve İslâma lâyık doğruluğu tebliğlerinin önemine dikkat çekti.

Geçen asrın başlarında “meşrûtiyet”i ve hürriyeti savunan Bediüzzaman’ın Osmanlı’nın son devrinde yazdığı makale ve eserlerinde ve Cumhuriyet döneminde telif ettiği altı bin sayfalık Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nde, çağdaş değerler sırasına geçen bu kavramların gerçek anlamlarıyla Müslümanlarca benimsenip hakiki anlamlarıyla anlamlandırılmasının ehemmiyetini belirtir.

“Memuriyet hizmetkârlıktır”

İslâm dünyasını istilâ edip sömüren sömürgeci küresel emperyal ecnebilerin ve ifsad şebekelerinin öteden beri Müslümanlar arasında Kur’ân’ın temel esaslarının zıddına “Meşrûtiyetin -demokrasi ve cumhuriyetin- İslâm’a aykırı olduğu” ve hatta “küfür rejimi’ olduğu” tezvirâtına mukabil, Bediüzzaman’ın “Asr-ı Saâdet modeli”yle demokrasiyi ve hürriyeti tefsir ve izâh ettiğini ifade eden İlhan şu hususları özetledi: “Bediüzzaman, evvelâ geçen asrın başlarında Şark’taki aşiretlere verdiği Münâzarât derslerinde, evvelâ ‘istibdat’ deniler otoriter rejimlerle ‘meşrûtiyet’in yani bugünkü anlamıyla demokrasi - demokratik cumhuriyet arasındaki farkı açıklar. Hayatı boyunca Müslümanların temelde Kur’ân’ın emri olan meşveret-demokrasi sistemine geçmesini istemediklerini, İslâm ülkelerinin krallarla, otoriter rejimlerle, baskıcı yönetimlerle yönetilmesini “dinin gereği” olarak çarpıtmasını propaganda ettiklerini bildirir. Dinle alâkası olmayan her çeşit istibdadın milletin maddî ve mânevî kalkınmasının önünde engel olduğunu ifade güçlü delillerle serdeder.” İlhan, Bediüzzaman’ın “Memuriyet emirlik ise reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslâmiyet’in bu kanun-i esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istibdad mutlak keyfî olur” ikazını hatırlattı.

Gerçek demokraside meclis hâkimdir

Bediüzzaman’ın “Zaman-ı meşrûtiyetin zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, mârifettir, kânundur, efkâr-ı âmmedir (kamuoyudur)” ifâdesiyle, gerçek bir demokraside efkâr-ı ammenin mücessemi olan Meclisin hâkim olup hükûmetin hizmetkâr olması gerektiğini izâh eden Cevher İlhan, bu kapsamda Bedüzzaman’ın “Asr-ı Saâdet modeli”ni misal gösterip, günümüzde çağdaş değerler sırasına geçen bu kavramların gerçek anlamlarıyla Müslümanlarca benimsenmesinin ehemmiyetini açıkladı. Fesad şebekeleri güdümünde, küresel sermaye ve şirketlerle dünyanın kanını emen uluslar arası emperyal güçlerin “hîle ve fitne kuvvetiyle ayakta duran lâin siyaset”le”, dezenformasyonla propaganda edilen imajla “İslâm düşmanlığı”nı tahrikle İslâm dünyasını tahkir ve tezyife kalkıştığını bildirdi.

Meşveret, hürriyet ve adalet hakikatleri ihya edilmeli

İlhan konuşmasında, müslümanların temel iman ve ahlâk esasları üzerinde Kur’ân’ın bütün insanlığa verdiği mesajların tahakkuku ile olacağını; yine Bedüzzaman’ın geçen asrın başlarında “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakâik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle (yaşayışımızla) izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın -yeryüzünün- bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler” müjdesiyle Müslümanların her türlü istibdadı bir tarafa bırakıp meşveret ve şûrâya yönelmelerinin önemini anlattı. Büyük bir ilgiyle izlenen seminer, Müslümanlar arasında meşveret, hürriyet ve adâlet hakikatinin ihyası, “müsbet hareket” ve “mânevî cihad”la İslâm âleminin sulhu ve ittihadıyla, dünya barışının tesisi, “İslâm kardeşliği” üzerine inşa ettiği maddî ve mânevî işbirliği temennisinde bulunuldu.

Kütahya – Servet Bilgin