"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünya barışı manevî cihadla sağlanır

28 Kasım 2019, Perşembe 00:52
Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan, verdiği seminerde dünya barışının tesisinin “İslâm kardeşliği” üzerine inşa edilen maddÎ ve mânevî işbirliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Kütahya Yeni Asya Kültür Merkezinde “Bediüzzaman’a göre, meşveret, hürriyet ve mânevî cihad” konulu bir seminer verildi. Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan’ın verdiği seminerde, İslâm dünyasındaki problemlerin çâresinin, Bediüzzaman’ın tefsir ve tahlilleriyle Müslümanların doğru İslâmiyeti ve İslâma lâyık doğruluğu tebliğlerinin önemine dikkat çekti.

Geçen asrın başlarında “meşrûtiyet”i ve hürriyeti savunan Bediüzzaman’ın Osmanlı’nın son devrinde yazdığı makale ve eserlerinde ve Cumhuriyet döneminde telif ettiği altı bin sayfalık Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nde, çağdaş değerler sırasına geçen bu kavramların gerçek anlamlarıyla Müslümanlarca benimsenip hakiki anlamlarıyla anlamlandırılmasının ehemmiyetini belirtir.

“Memuriyet hizmetkârlıktır”

İslâm dünyasını istilâ edip sömüren sömürgeci küresel emperyal ecnebilerin ve ifsad şebekelerinin öteden beri Müslümanlar arasında Kur’ân’ın temel esaslarının zıddına “Meşrûtiyetin -demokrasi ve cumhuriyetin- İslâm’a aykırı olduğu” ve hatta “küfür rejimi’ olduğu” tezvirâtına mukabil, Bediüzzaman’ın “Asr-ı Saâdet modeli”yle demokrasiyi ve hürriyeti tefsir ve izâh ettiğini ifade eden İlhan şu hususları özetledi: “Bediüzzaman, evvelâ geçen asrın başlarında Şark’taki aşiretlere verdiği Münâzarât derslerinde, evvelâ ‘istibdat’ deniler otoriter rejimlerle ‘meşrûtiyet’in yani bugünkü anlamıyla demokrasi - demokratik cumhuriyet arasındaki farkı açıklar. Hayatı boyunca Müslümanların temelde Kur’ân’ın emri olan meşveret-demokrasi sistemine geçmesini istemediklerini, İslâm ülkelerinin krallarla, otoriter rejimlerle, baskıcı yönetimlerle yönetilmesini “dinin gereği” olarak çarpıtmasını propaganda ettiklerini bildirir. Dinle alâkası olmayan her çeşit istibdadın milletin maddî ve mânevî kalkınmasının önünde engel olduğunu ifade güçlü delillerle serdeder.” İlhan, Bediüzzaman’ın “Memuriyet emirlik ise reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslâmiyet’in bu kanun-i esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istibdad mutlak keyfî olur” ikazını hatırlattı.

Gerçek demokraside meclis hâkimdir

Bediüzzaman’ın “Zaman-ı meşrûtiyetin zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, mârifettir, kânundur, efkâr-ı âmmedir (kamuoyudur)” ifâdesiyle, gerçek bir demokraside efkâr-ı ammenin mücessemi olan Meclisin hâkim olup hükûmetin hizmetkâr olması gerektiğini izâh eden Cevher İlhan, bu kapsamda Bedüzzaman’ın “Asr-ı Saâdet modeli”ni misal gösterip, günümüzde çağdaş değerler sırasına geçen bu kavramların gerçek anlamlarıyla Müslümanlarca benimsenmesinin ehemmiyetini açıkladı. Fesad şebekeleri güdümünde, küresel sermaye ve şirketlerle dünyanın kanını emen uluslar arası emperyal güçlerin “hîle ve fitne kuvvetiyle ayakta duran lâin siyaset”le”, dezenformasyonla propaganda edilen imajla “İslâm düşmanlığı”nı tahrikle İslâm dünyasını tahkir ve tezyife kalkıştığını bildirdi. 

Meşveret, hürriyet ve adalet hakikatleri ihya edilmeli

İlhan konuşmasında, müslümanların temel iman ve ahlâk esasları üzerinde Kur’ân’ın bütün insanlığa verdiği mesajların tahakkuku ile olacağını; yine Bedüzzaman’ın geçen asrın başlarında “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakâik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle (yaşayışımızla) izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın -yeryüzünün- bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler” müjdesiyle Müslümanların her türlü istibdadı bir tarafa bırakıp meşveret ve şûrâya yönelmelerinin önemini anlattı. Büyük bir ilgiyle izlenen seminer, Müslümanlar arasında meşveret, hürriyet ve adâlet hakikatinin ihyası, “müsbet hareket” ve “mânevî cihad”la İslâm âleminin sulhu ve ittihadıyla, dünya barışının tesisi, “İslâm kardeşliği” üzerine inşa ettiği maddî ve mânevî işbirliği temennisinde bulunuldu. 

Kütahya – Servet Bilgin

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfî idare kriz getirdi

    Türkiye, bir an önce normalleşmeli

    Basın için felâket olur

    Aile bütçesinin yükü arttı

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden 'novichok' kararı

    Apple, Kırım'ı Rusya toprağı olarak göstermeye başladı

    'Biz daha güçlüyüz'

    İsrail Meclis Başkanı: İdari olağanüstü halin ortasındayız

    Şili'de yağma ve kundaklama alarmı!

    MSB'den Pençe operasyonları bilgilendirmesi

    Ankara'daki vergi dairesi saldırısına ilişkin istenen cezalar belli oldu

    Rejim ve Rusya İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    'Kutuda tutulmak için alınmadı'

    Galibiyet Başakşehir'e turu getirecek

    9 bin 500 işçi çıkaracak

    Mora Yarımadası 6,1'le sarsıldı

    Demokrasinin enerjisi tükendi

    Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

    Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

    Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beş yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adı gitti, kendi kaldı yadigâr
    Genel

    Keyfî idare kriz getirdi
    Faruk ÇAKIR

    Erken ikaz etmek kabahat mi?
    Genel

    Türkiye, bir an önce normalleşmeli
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Hawking ve zavallı inancı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Basın için felâket olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali Rıza AYDIN

    Ayakkabım duruyor mu acaba?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.