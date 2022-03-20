Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...

Vatandaş, esnaf, emekli, pazarcı kısacası herkes dertli. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise, “Durum berbat. Aldık, emekli maaşının yarısı gitti. Öbür hafta ne yiyeceğiz bakalım?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Muğla’nın Milas ilçesinde pazarcıların, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ağbaba’nın ziyaret ettiği pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, “Durum berbat. Aldık, emekli maaşının yarısı gitti. Öbür hafta ne yiyeceğiz bakalım? Vallahi dört tane nüfus var başımda. Emekli maaşım 3 bin lira. Emekli olmama rağmen çalışıyorum. Gel de çalışma.” dedi.

10 liralık kıyma

Milaslı bir kasap, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı: “Etin durumu belli, milletin durumu belli. Her gün et fiyatı değişiyor. 100 liraya veriyorsun, yarın 110 lira. Müşterilerden de tepki alıyorsun. Masraflar katlanıyor. 2 lira (2 bin lirayı kastediyor) elektrik parası geliyordu, 7 bin lira gelmeye başladı. E sürüm yok, alan yok. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bugün 80 liraya kesiyorsun, yarın ‘85 lira’ diyor adam. Bugün bir bayan geldi, ‘En az ne kadar kıyma alabilirim’ diye sordu. 10 liralık kıyma aldı. Ben utandım yani. 10 liralık kıyma, 85 gram.”

HER AY BİRİNE

Bir başka esnaf da halkın alım gücünün düştüğünü, “İnsanların alım gücü sıfır. Geçen sene 100 liraya sattığımızı bu sene 200 liraya satmak zorunda kalıyoruz ki insanların alım gücü sıfır. Kendim 100 liraya aldığım şeyi 100 liraya satıyorum. Adam üç tane çocuğuna ayakkabı alacak, her ay birine almak zorunda kalıyor.” şeklinde ifade etti.