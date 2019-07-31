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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Düzce'de afetzedelerin borçları ertelenecek

31 Temmuz 2019, Çarşamba 18:46
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Düzce'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçların bir yıl süreyle erteleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 ve 18 Temmuz'da Düzce'de meydana gelen sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan afetinde 7 vatandaşın vefat ettiğini anımsatan Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler de acılı ailelerimizi ziyaret etmek, bir nebze de olsa yaraları sarmak için buradayız. Vatandaşlarımızın üzüntülerini paylaşmak için buradayız." diye konuştu.

Selçuk, afetzedelerin yeme, içme ve giyim gibi ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Gerek hükümet gerekse Bakanlık olarak sonraki süreçte vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. 

Vatandaşların prim borçlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Devletimiz, Düzce'de kardeşlerimizin bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz.

Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın birinin bile süreçten etkilenmemesi için en üstün gayreti sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte bir olma, beraber olma günü ve inşallah acılarımızı beraber sarma günü. En büyük temennimiz, böyle acıların bir daha yaşanmaması. Rabbim, bir daha yaşatmasın diyoruz. Bir kez daha vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyorum."

AA

Etiketler: düzce
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