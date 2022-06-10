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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

10 Haziran 2022, Cuma 11:35
İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.

İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.

Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

Eczacıbaşı Topluluğu, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurdu.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

AA

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