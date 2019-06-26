Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 kişi öldü.

Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır" denildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.

10 kişilik araçta 41 kişi

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapmasıyla ilgili "10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.

Dübek "10 kişi taşıması gereken yolcu minibüsü 41 kişiyle yola çıkıyor. Bunların 40'ı Afganlı, 1'i Pakistanlı. Kaçarken jandarmanın dur ihtarına uymuyor minibüs. Artezyen Caddemizdeki ana kavşakta binaya çarpıyorlar. Kaza meydana geliyor. 10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Dübek ilçe çevresinde ve çevre köylerde her gün çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığını sözlerine ekledi.