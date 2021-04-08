Eğitim uçuşunda düşen uçakta Şehit olan Pilot Gençcelep dualarla

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.

Konya Askeri Terminali'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı. Şehidin eşi Nurcan, çocukları Kaan ve Kayra ile annesi Nuray, babası Mehmet Gençcelep tören sırasında gözyaşı döktü. Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, Trabzon'a gitti. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı. Şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. Konya Askeri Terminali'ndeki törenin ardından askeri uçakla Trabzon'a gönderilen şehidin naaşı, havalimanında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Uçaktan indirilerek cenaze aracına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Cenaze ile beraber Trabzon'a gelen şehidin eşi Nurcan, annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep ve diğer yakınları, bu sırada gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Kaan ve Kayra, babalarının naaşının yer aldığı cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı verdi. Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, öğle namazının ardından Bulak Mahallesi'nde toprağa verilecek. AA

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