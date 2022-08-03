Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Kırklareli Pınarhisar’da yurttaşın ve esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener ile dertleşen bir eczacı, veresiye defterinde şu anda en az 10-15 bin lira borç olduğunu söyledi. Bir eczacı da ekonominin özellikle son bir iki yıldır sıkıntıda olduğunu söyleyerek “İlaç fiyatlarında yüzde 60’a yakın bir artış oldu. İnsanlar ilaca ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor şu dönemde” dedi. Akşener’in veresiye defterlerinin ne kadar olduğunu sorması üzerine eczacı, “Şu anda en az 10-15 bin lira vardır kesin” yanıtını verdi. Diğer eczacı ise, katılım paylarının son zamanlarda gelen zamlarla çok arttığına dikkat çekerek insanların belini büktüğünü söyledi. Bir telefoncu da Akşener’e, sabahtan beri en fazla 10 kişinin dükkanına geldiğini, yurttaşların telefon, aksesuar almaya değil fatura ödemek, hattına para yüklemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya geldiğini anlattı. Telefoncu “Çok daha iyi zamanlarımız olmuştu. Şu an uçurumdan yuvarlanan bir kar topu gibi gittikçe büyüyen bir çığa dönüştü ekonomimiz” dedi. Bir diğer esnaf da Akşener’e, 1971’den yana çalıştığını ama bu kadar kriz görmediğini, işlerinin hiç iyi olmadığını anlatarak dert yandı.

Kırklareli - anka