Türkiye’de 2021 yılında akaryakıt fiyatları 58 kez değişti. 46 defa zam gören akaryakıta yeni yılın ilk bir haftasında gelen ikinci büyük zam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından tepkiyle karşılandı.

“El insaf” diyerek tepki gösteren liderler, “Sandık gelecek siz gideceksiniz!” mesajı paylaştı. Akaryakıta gelen son zam sonrası Ankara’da benzinin litre fiyatı 13,64 lira, İstanbul’da 12,94 lira ve İzmir’de 13,65 lira oldu. Ayrıca, Ankara ve İzmir’de motorinin litre fiyatı 13,78 lira , İstanbul’da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı.

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