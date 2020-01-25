Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yıkılan binalardan şu ana kadar 12 kişi canlı olarak kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Twitter hesabından kurtarılan kişilerle ilgili bilgilendirmeler yapıyor.

AFAD’ın açıklamasına göre bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri ilk olarak Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan bir binadan 8 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Yine AFAD’ın açıklamasına göre Maden'de devam eden çalışmalarda da 3 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin hamile bir kadın olduğu belirtildi. Elazığ Merkez'deki Sürsürü Mahallesi'nde de bir kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarılanlardan birinin 12 yaşında bir çocuk olduğu belirtiliyor. Ancak Miraç Dişli adındaki 12 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir yandan saatler ilerlerken diğer yandan bölgede havanın çok soğuk olması enkaz altında kalanların yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Elazığ’ın Sürsürü mahallesinde de arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD ekipleri dışında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma ekipleri faaliyetlerine devam ediyor.