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9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Elazığ'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklama

09 Şubat 2020, Pazar 18:10
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda 10 gün içerisinde temel atılacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Rüstem Paşa Mahallesi'nde depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremden 3 saat sonra şehre ulaşıp sahada çalışma yürüttüklerini belirten Kurum, vatandaşların sıkıntılarını giderene kadar Elazığ'a gelip gideceklerini söyledi.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer kurum temsilcileri ile yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kurum, "İnşallah Elazığ eskisinden daha güzel, Elazığ'da yaşayanlar da eskisinden daha huzurlu ve mutlu olacak." dedi.

"Mustafa Paşa'nın yüzde 50'ye yakını ağır ve orta hasarlı"

Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki 46 binadan 43'ünün yapılan inceleme sonucunda riskli olduğunu belirlediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yani hem beton hem demir kalitesi oldukça düşük binalar çıktı. Aldığımız verilere baktığımızda da Mustafa Paşa'nın yüzde 50'ye yakını ağır ve orta hasarlı binalar, geriye kalan kısımda da karot aldığımızda da birçok riskli binaların olduğunu görüyoruz. Evet, depremden etkilenmeyen ama deprem dışında binaları incelediğimizde de bu binaların riskli bina olduğunu görüyoruz. Beton sınıfının C20-25 olması gerekirken aldığımız numunelerde buraların olması gerekenin 3'te biri seviyesinde beton sınıflarına rastlıyoruz. Dolayısıyla mahallenin genelinde kötü bir yapı stoku var."

Bu nedenle Mustafa Paşa'daki kentsel dönüşüm alanını büyütülmesine karar verildiğini işaret eden Kurum, "Gerçekten riskli olduğunu düşündüğümüz ne kadar bina varsa bu projenin içine katacağız. Bu alan içerisinde yaklaşık 1708 konut, 364 de ticarethane var. Buraya zemin+5 yaparak ancak buradaki hak sahiplerine yeterli kadar bağımsız bölüm üretebiliyoruz. Zemin+5 tasarım yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu tasarımda ağır hasarlı olanların hak sahibi olacağını işaret eden Kurum, "AFAD'tan hak sahibi olsun olmasın, biz proje dahilinde burayı bir kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Bu kentsel dönüşüm alanında herkesin bir katılım değeri olacak. Arsa ve enkaz bedelini yerinde alıyorsanız yapım bedelini ödeyeceksiniz. Yemişli'de yaptığımız konutlardan isterseniz buradaki arsa ve enkaz bedelini düşeceğiz, kalanını ödeyeceksiniz." diye konuştu.

"Sizin ödeyebileceğiniz şartları oluşturmaya gayret göstereceğiz"

Bakan Kurum, AFAD'ın yapım bedelini 2 yıl ödemesiz 18 yılda aldığına işaret ederek, "Biz de belki bire bir aynısını yapamayız ama sizin ödeyebileceğiniz şartları oluşturmaya gayret göstereceğiz. Yani orta hasarlı binalar, belki az hasarlı görünüp riskli çıkan binaların hepsini bu paketin içine koyacağız ve altyapı ve camilere ilişkin gerekli sübvansiyonun hepsini biz yapacağız. Hatta fiyatla, vade farklarıyla ilgili gerekli sübvansiyonları biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapıyor olacağız." bilgisini paylaştı. 

"En azından sıcak bir evleri olsun orada kalsınlar"

Kurum, Bizmişen'deki hazır ve oturulabilecek haldeki konutları ilk önce Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerindeki hak sahiplerine teklif ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Eğer isteyen olmazsa veya fazla olursa da Elazığ'daki ağır hasarlılara dağıtacağız. Bununla ilgili önümüzdeki haftaya kadar başvurularınızı alacağız. Başvuran oldu oldu, olmadı diğer vatandaşlara açacağız. Çünkü elimizdeki konutları bir şekilde dışarıda kalan ağır hasarlı olanlara vermemiz lazım ki çadırda, konteynerde kalmasınlar. En azından sıcak bir evleri olsun orada kalsınlar. Şu ana kadar 500 kişi talep formu doldurmuş. Tabii biz alanları bugün sizinle paylaşıyoruz çünkü bu alanlar daha önce dahil değildi. Daha önce söylememiştik, yeni dahil ettik bu alanları."

Sürsürü'de 10 gün içinde temel atılacak

Öte yandan il genelinde yıkım çalışmalarının da süratli şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, "Projeye dahil olanlar acil bir şekilde bu alanlardan taşınması gerekiyor ki bize yer teslimi yapılacak. Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz. Artık önümüze bakalım, yapacağımız daireler 3+1 120 metrekare, 2+1'lerde 90 metrekare brüt daireler olacak. Netleri 2+1'in 75, 3+1'inde 102 metrekare olacak. Sizin farklı daireleriniz olabilir artık o daireleriniz değeri neyse ona göre hareket edilecek." diye konuştu.

AA

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