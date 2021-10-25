11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatını değerlendirirken sınır dışı girişiminin Türkiye’nin çıkarına olmadığını söyledi.

Sözcü’nün haberine göre, “Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lâzım.” Haber Merkezi

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