Emekçiye kaşık, sermayeye kepçe

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarı eleştirirken, “Emekçiye kaşıkla, sermayeye kepçeyle veriyorlar “Sermayeye kaynak aktarılarak sınıfsal tercihin sermayeden yana olduğunu gösteriyorlar” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, hükûmetin emekçiden çok sermayeye verdiği destek politikalarını değerlendirdi. Yüksek “vergi harcamasına” dikkat çeken Konukman, “Bu yıl bütçede istisna ve vergi muafiyetleri yani ‘vergi harcamaları’ 336 milyar TL olarak öngörüldü. Bu, hedeflenen vergilerin dörtte birini oluşturuyor” dedi. “Vergi harcamasından” çoğunlukla firmalar ve servet sahiplerinin yararlandığını hatırlatan Konukman, “336 milyar TL vergi harcaması öngörülüyor. Vazgeçilen vergiler! Üstelik geçmiş yılların tahmin ve gerçekleşmelerini de vermiyorlar. Bu neden önemli? Çünkü ‘Etkin olmayan muafiyet ve istisnalar tasfiye edilecek’ dediler. Sonra bunu orta vadeli programa da (OVP) taşıdılar. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Öngörülen neymiş, gerçekleşen neymiş, nereden bileceğiz? Muafiyet ve istisnalarla sermaye ne yapmış? Yatırım mı yapmış, istihdamı mı arttırmış? Bunların hiçbirisi ortada yok. Durum budur” dedi.

Haber Merkezi