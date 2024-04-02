Emekli sandıkları patlattı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler geçim sıkıntılarını dile getirdi. Yerel seçimde emeklilerin sandıkları patlattığını ifade eden emekli Ali Öncü, ‘’hükümete ders verildiğini’’ söyledi.

Esnaf Ali Öncü, “Ben çalışıyorum, çalıştığım için iyi, çalışmayanlar ölü. Şu anda mesela santimle alıyorlar, gramla yiyorlar. Emekli, ‘aylığım şu diyor, verdiğim kira şu diyor, pazara gidiyorum 500 lirayla’ diyor, ‘elime alıyorum bir poşetle gidiyorum’ diyor. ‘Ay başını zor getiriyorum’ diyor. Seçimde işte gördün ortalığı. Seçimde ne yaptı, emekli; yüklenebildiği kadar yüklendi dersi verdi işte. Patlattı sandıkları” dedi. Bir başka emekli ise, “Emekliyim geçinemiyorum, 10 bin lira ile geçinilir mi? 10 bin lirayı ne yapacağım ancak çay parası. Ne yapacağım görüyorsunuz pazar yerindeyim ne alacağım? 1 kilogram domates 40- 50 lira. Temmuz ayında ne verecek? Kurban da ne alacaksın? Kurbanlık yok iş bitti” şeklinde konuştu.

Osmaniye - Anka