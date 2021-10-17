Emekliler 1500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu söyledi.

Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürülmesinin en çok asgarî ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgarî ücretin oldukça altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1500 ila 2 bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in geçen gün katıldığı bir programda ‘Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lâzım’ şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler olarak, sayın Bakan’dan emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz.”