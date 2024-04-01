Emeklilerin öfkesi

Emeklinin öfkesi sel olup AKP iktidarını sarstı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda belediye başkanlığını kaybeten iktidarın, emeklilerin öfkesine mağlup olduğu yorumları yapıldı.

Dar gelirli vatandaşlar her gün yapılan zamlara tepki olarak AKP'ye olan desteğini geri çekti. *** Seçimde sosyal yardım vaadleri yarıştı Seçim kampanyalarında belediye başkan adaylarının yoksullukla mücadele amaçlı sosyal yardım vaadleri öne çıktı. Yarışı önde götüren adaylar enflasyonla ve pahalılıkla mücadele eden dar gelirli, emekli ya da öğrenci gibi kesimlere sözler verdi.

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