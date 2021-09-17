En büyük sorun âdil yargılamada

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2021 yılının ilk altı ayındaki ferdî başvuru istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre 2021 yılının ilk altı ayında AYM’ye yapılan toplam ferdî başvuru sayısı 28 bin 648 olurken, bu başvuruların 14 bin 619’u sonuçlandırıldı. 2021 yılının ilk yarısında sonuçlandırılan başvurulardan en az bir hakkın ihlâl edildiği kararı verilen başvuru sayısı 667 olarak kayıtlara geçti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 2012 yılından itibaren uygulanmaya başlandı. AYM’nin açıkladığı istatistiklere göre yaklaşık on yılda AYM’ye toplam 323 bin 686 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvuruların 271 bin 727’si sonuçlandırıldı. AYM’nin sonuçlandırdığı 271 bin 727 ferdîl başvurudan 14 bin 694’ünde ihlâl kararı verildi. Yapılan bir başvuruda birden fazla hak ve hürriyetin ihlâl edildiğine karar verilebildiğini ifade eden AYM’nin istatistiklerine göre, on yıla yakın sürede en çok ihlâl kararı 9 bin 332 ile âdil yargılanma hakkının ihlâl edildiği yönünde oldu.