Endişeler arttı

Koronavirüs ile mücadelede son günlerde yaşanan gelişmeler endişeleri arttırdı. Artan vak’a sayılarına dikkat çeken uzmanlar, bir an önce tedbir alınması gerektiğini söylüyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Youtube üzerinden yayımladığı videoda, koronavirüs salgının kısa süreceğini düşündüklerini; ama salgının durdurulamadığını belirtti. Özlü, “Pandemi hız kesmedi. 300 binlere yakın yeni olgu çıkıyor dünyada. Güvenli bir noktada olmadığımız aşikar. En iyilerden olan Avrupa’da da son zamanlarda artışlar başladı. Türkiye’de de vak’a sayıları arttı, artıyor. Bayramın etkisini göreceğimiz, önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artmasını bekliyorum ben. Tehlike aynen devam ediyor. Önümüzde de okulların açılması dönemi var(…) Büyük kentlerde Ankara, İstanbul gibi; toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor. Özellikle sabah işe gidiş saatlerinde ve akşamüstü de işten dönüş saatlerinde toplu taşımada kalabalıklaşma oluyor. Orada bulaş zincirleri meydana geliyor. Toplu taşımanın yol açtığı bulaşı, dikkate almak lazım” dedi.

Gençler de hastalanıyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Vak’a artış eylemi yüzde 8-9 gibi gidiyor. Dünkü rakamlar artış yüzdesi açısından bir önceki güne göre daha iyi; ama yüzde 8-9 olarak bakarsak ve bunun önünü alamazsak rakamlar 1500’e doğru tırmanır” dedi. Koronavirüsün sadece büyüklerin hastalığı olmadığını kaydeden İlhan, şöyle devam etti: “Koronavüs sadece büyüklerin hastalığı değil. 3 gün öncesinde bir psikiyatri uzmanı 35 yaşında meslektaşımız hayatını kaybetti. Yine şu an Türkiye’de 18-20 yaşında hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatan vatandaşlarımız var. Tüm bunları düşünerek va- tandaşlarımızın hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak için kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Tatil beldesine, memleketine gidenlerin de başka bir ilden geldikleri için kendilerini karantinaya almaları gerekiyor.”

Virüsten iyileşen profesörden 3 tavsiye

Koronavirüsüne yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, hastalığı yenmesindeki en büyük etkenlerin sigara kullanmaması, sağlıklı beslenmesi ve sürekli egzersiz yapması olduğunu söyledi. Göksoy, şu şekilde konuştu: “Sigarayı bırakarak, kilo vererek, dengeli beslenerek hareketli bir insan haline gelmek suretiyle son 10 yıldır Covid’e hazırlık yapıyormuşum.

Vücudunuza özen gösterin, sağlıklı olun, sigara içmeyin, egzersiz yapın, dengeli beslenin, kilonuza dikkat edin, Covid’e yakalanmasanız bile ömrünüz uzamış olur. Sağlıklı bir ömür yaşamak adına bu çok önemli. Vücudumuza ne kadar iyi bakarsak onun semeresini görüyoruz, vücudumuza ne kadar kötü bakarsak onun ceremesini çekiyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor.”

İpin ucu kaçtı

İstanbul, İzmir, Manisa ve Diyarbakır Tabip Odaları koronavirüs vak’alarındaki artış kontrol altına alınmazsa daha vahim olacağını vurguladı. İTO Genel Sekreteri Öztürk, “Vatandaşlarımız iki katı tedbirli olmalı çünkü bakanlık ipin ucunu kaçırmış durumda” diye konuştu. İstanbul, İzmir, Manisa ve Diyarbakır Tabip Odaları Başkanları, bakanlığın ipin ucunu kaçırdığını ve gerekli tedbirler alınmazsa toplum sağlığının ciddî tehlikeye gireceğini söyledi.

Tedbirler yeterli değil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Yeni, farklı tedbirlerle müdahale etmeniz gerekir. Etmediğiniz zaman kendi kendine vak’aların azalma şansı yoktur. Çünkü halkın uyum oranı belli ve giderek de azalıyor” dedi. Prof. Dr. Ceyhan, sokağa çıkma kısıtlaması, iş yerlerinin kapatılması gibi tedbirlerin de vak’a sayılarının katlanarak artması halinde tekrar gündeme gelebileceğini kaydetti. Ceyhan, İnsanlar çok zor günler geçiriyor, işini kaybeden var, iş yerini kapatmak zorunda olan var, zarar eden var ama bunların hiçbirinin nedeni alınan tedbirler değil tam tersine tedbirlerin yeterli olmaması ve halkın yeteri kadar uymaması nedeniyle salgının kontrol altına alınamaması yani vaka sayılarının azalmaması. O yüzden insanların mutlaka şunu bilmesi lâzım, tedbir almadan bu salgının kontrol altına alınması mümkün değil” ifadesini kullandı.