Enflasyon güven ortamında düşer

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi özel bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda 2022 beklentilerini dile getirdi.

Prof. Dr. Işın Çelebi, 2021’in her anlamda zor bir yıl olduğunu ve özellikle güven ortamının yeniden oluşması gerektiğini söyledi. Çelebi, “Enflasyon ancak güven ortamında düşer. Yabancı sermaye, güvensiz ortama girmez” dedi. Çelebi, 2022 yılının yeniden güven ve huzur ortamının sağlandığı bir yıl olması gerektiğini belirtti. Çelebi Türkiye’nin eğer AB yolunda ilerlemeye devam edecekse, bu yüksek enflasyon olayını çözmesi gerektiğinin altını çizdi. Haber Merkezi

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