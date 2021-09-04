Cumhurbaşkanı tarafından “artık düşecek” denilen enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken, oyları hızla eriyen Cumhur İttfakı partileri seçim barajını yüzde 7’ye düşürmek için anlaştı.

Enflasyon durdurulamıyor

TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre enflasyon tüketici fiyatlarında yıllık yüzde 19,25, üretici fiyatlarında ise 45,52 olarak gerçekleşti. Ekonomistler hükümet ve Merkez Başkanlığınca yapılan açıklamaların bu enflasyon rakamlarıyla çeliştiğine dikkati çekerek, açıklanan ekonomi hedeflerinin yeniden revize edilebilaeceğini belirtti.

SEÇİM BARAJI ÇARE OLUR MU?

Bu arada, ekonomide kötü gidişi durduramayan ve anketlerde oy kaybettiği görülen Cumhur İttifakı partileri AKP ve MHP seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi konusunda anlaştı. Karara ittifakın diğer partisi BBP “Böyle anlaşmamıştık” diye tepki gösterirken, muhalefet de “Bunlar son çırpınışlar, bu oyuna gelmeyiz” diye itiraz etti.

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Enflasyonu düşüremediler barajı düşürüyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının yapıldığı saatlerde parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Seçim barajına ilişkin olarak yapılan çalışmalara değinen Çelik, “Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı’nın yaklaşımı budur” dedi. Barajın indirilmesi Cumhur İttifakı’nın iktidarını devam ettirme çabası olarak görülürken, vatandaşın asıl derdi olan ekonomi cephesinde açıklanan enflasyon rakamları endişe veriyor.

Enflasyon yüzde 19,25

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti. TÜFE, Ağustosta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 28,51, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi.

Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var?

Öte yandan Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ile MHP üzerinde uzlaştığı yüzde 7’lik seçim barajına karşı çıktı.

Destici, “Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var? Başkanlık sisteminde baraj olmamalı” dedi. Partisinin AKP’ye, barajın kaldırılması ya da en fazla yüzde 3 olması teklifini ilettiğini belirten Destici, “Baraj konusunda yüzde 5 üzerinde mutabakat vardı, yüzde 7’ye yükseltildi. Meclis açılana kadar tekrar görüşüp fikirlerimizi dile getireceğiz” dedi. Partisinin dar veya daraltılmış bölge sistemini de doğru bulmadığını belirten Destici, dar bölge sisteminde barajın yüzde 50’nin üstüne çıktığını ve yüzde 49,9 oy alanın oyunun da boşa gideceği anlamına geldiğini ifade etti.

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Erdoğan çırpınış içinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı.

Karamollaoğlu, AKP ve MHP tarafından belirlenen yüzde 7’lik seçim barajı için, “Seçimlerde barajın olmaması gerekir. Milletin her kesiminin TBMM’de temsil edilmesi gerekiyor. Bir parti milletvekili çıkaracak kadar oy alıyorsa, mecliste de temsil edilmelidir. Seçim barajının yüzde 7 olması ya da 5 olması önemli değil. Bu bir bütün. İttifaklar, daraltılmış bölge sistemi vs. birçok şey konuşuluyor. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi gücünü gösterme çabası var. Bu bir çırpınıştır” diye konuştu.

Karar demokrasi için değil

Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Cem Toker de seçim barajının indirilmesinin tamamen bir makyaj olduğu düşüncesinde.

Çalışmayla yeni kurulan partilere “gel gel” yapıldığını, “Millet İttifakı’na dahil olma tek başına barajı geçip TBMM’ye girebilirsin” denildiğini aktaran Toker, partilerin tuzağa düşmeyeceğini söyledi. Yüzde 7 veya 5 seçim barajı kararının tamamen MHP için alınacağını vurgulayan Toker, “AKP ve MHP’den ‘Türk demokrasisi gelişsin, katılımcı demokrasi ve temsili anayasal demokrasi güçlensin’ diye bir karar alacağını mı zannediyorsunuz? Bunların derdi ve kaygıları daha az oyla ne kadar çok temsil edilebilirim. ‘İttifakın Meclis’te çoğunluğu nasıl garanti edebilir’ derdindeler. Onun için bu katakullilere geliyorlar” diye konuştu.