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Erdoğan: Bugün başka yarın başka olmamalıyız

07 Aralık 2019, Cumartesi 15:12
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKP İl başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan, "Bugün başka yarın başka olmamalıyız. Bunu yapanları gördük, görüyoruz. Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çakanlar şöyle:

"Bugün başka yarın başka olmamalıyız. Bunu yapanları gördük, görüyoruz. Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Bulunduğu makamların gücüne güvenerek gönül kıran vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Bir kongre sürecine giriyoruz bu süreçte ilçelerde illerde bu hassasiyete çok çok önem vermemiz gerekiyor."

"Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız."

Etiketler: Erdoğan
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