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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Erdoğan’dan AKP’li vekillere: Muhalefet diliyle konuşmayın

05 Temmuz 2021, Pazartesi 18:00
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıdan notları dünkü köşe yazısında aktardı.

Zeyrek toplantıda AKP’li milletvekillerinin eleştirileri üzerine Erdoğan’ın, milletvekillerini eleştirisini “Muhalefet dili ile konuşmayın! Sahaya inin. Sahada daha fazla görünün. Kendi doğrularımız üzerine siyaset yapalım.  Biz kendimizi anlatamıyoruz. Yaptıklarımızı anlatamıyoruz” şeklinde aktardı.

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