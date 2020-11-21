Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erodğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
- Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
- Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.
- Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.