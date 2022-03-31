Erdoğan: Hedefimiz liderleri bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le, Zelenskiy ile görüşme yapılması konusunda kararlı olduğunu belirterek "Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özbekistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "dost ve kardeş Özbekistan'ın huzur, barış ve istikrarına verdiğimiz desteğin altını çizdim" dedi ve temaslarında ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inandığına inandığını belirtti.

"Garantörlüğe ilke olarak sıcak bakıyoruz"

Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararının gerçekten önemli bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan "Tabii aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek.' diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Erdoğan garantör ülke teklifiyle ilgili olarak da "Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna'nın NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu olmadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihmal vermediğini söyledi.

İstanbul'daki görüşmelerin birçok AB ve NATO üyesi ülkeyi Türkiye'ye farklı bir bakışa sevk ettiğini belirten Erdoğan Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını yineledi.