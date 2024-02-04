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5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Erdoğan Mısır’a gidecek

04 Şubat 2024, Pazar 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce kendisiyle ilgili “Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir anti demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüşmek üzere 14 Şubat’ta Mısır’a gidiyor.

Erdoğan en son Başbakanlığı döneminde, 17-18 Kasım 2012 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmek üzere Kahire’yi ziyaret etmişti. Mursi’nin “Ak Parti 4.Olağan Kongresi”ne katılmak üzere 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’ya yaptığı ziyaret, Mısır’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret olmuştu. Mursi, Kongre’den sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmişti.

Ankara - anka

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