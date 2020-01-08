Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak açıklamasında, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin, "Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak açıklama yaptı.

"ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz. Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz."

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

"Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "(İdlib) Sükunetin, İdlib’le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz. Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul ileri sürmeksizin artırma ihtiyacını vurguluyoruz." denildi.

"Libya'nın egemenliğine bağlılığımızı yineliyoruz"

Libya'da yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, "Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz. Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.