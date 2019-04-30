Erdoğan ve Yıldırımdan Veneuzela'daki darbe hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Venezeula'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.

Demokrasilerde sandık esastır.

Binali Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde;

“Demokrasinin egemen olduğu toplumlarda, millî iradenin tecellisi sonucu iş başına gelmiş yönetimlere yönelik darbe girişimi hiçbir şekilde kabul edilemez. Halkın iradesini yok sayan her türlü müdahaleyi reddediyor, Venezuela halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”