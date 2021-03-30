Eren-5 Operasyonunda son durum?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler." Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada da "Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

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