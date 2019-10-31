Eren Erdem'e tahliye kararı

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Ceza Dairesi, Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Öte yandan Ceza Dairesi, aynı dava kapsamında sanık tutuklu sanık Turan Ababey'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ile Emre Erciş'e verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalarını da usul ve yasaya uygun buldu. Bu kapsamda sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Eren Erdem ile Turan Ababey hakkında verilen ceza miktarları, tutuklulukta geçirdikleri süreler ve olası temyiz yolunda geçecek süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Öte yandan Ceza Dairesi, oy birliği ile aldığı kararını Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdi. AA

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