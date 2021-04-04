Esas gündeme geri dönelim

103 emekli amiralin bildirisi tepki alırken, sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı uzmanlar da esas gündeme dönme çağrısı yaptı.

Bu yönde görüş açıklayanların bir kısmının mesajlar şöyle: Prof.Dr. Mehmet Ali Büyükkara:

“Emekli amirallerin de darbe marbe yapma ihtimali olmadığına göre, esas gündemime dönüp 8 liralık doların bim şok a101 ve bizim çarşamba pazarına ne kadar tesiri olacağını beklemeye devam ediyorum. Yarın pazartesi, üzüleceksem buna üzüleyim.”

Öğretim Görevlisi ve araştırmacı-yazar Levent Baştürk: Otoriter rejim karşıtlığı içermeyen bir darbe karşıtlığının içi boştur. Bir otoriter rejim savunuculuğu yapanların darbe karşıtlığı da istismardan başka bir şey değildir. Çoğunluğun istibdatı veya tiranlığı tek başına anayasal bir rejimin garantisi değildir.

DEVA Kurucu Üyesi Metin Gürcan: “Bir Hatırlatma: ‘Emekli Amirallerimiz’ de değişik konularda düşüncelerini özgürce ifade eden Ayasofya İmamı gibi Anayasa 26. madde’den faydalanan SİVİL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Gündemdeki açıklamadan ‘darbeci’ üretme çabası art niyettir. Memleket hayrına değildir.”

İstanbul - Yeni Asya