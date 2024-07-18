Esas yük, yağma düzeni

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in,“emeklilere zammın bütçeye yük getirdiği” sözlerine “Milletimize, bütçeye esas yük sizsiniz, yolsuzluklarınız, usulsüzlükleriniz” diye cevap verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in, “emeklilere zammın bütçeye yük getirdiği” sözlerine sert tepki gösterdi. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “AKP iktidarının tercihi belli; emekli, dar gelirli milyonlarca vatandaşımızın yoksulluğu pahasına ekonomi programını uygulayacaklar, enflasyonla mücadele edecekler!!! Onlara göre sadece ‘emeklilere zam’ bütçeye yük getiriyor… Onlara göre sadece ‘asgari ücret artışı’ enflasyona sebep oluyor… Onlara göre sanki Elektriğe, iğneden ipliğe yapılan ve gelen zamlar enflasyona sebep olmuyor ki dert edinmiyorlar… Ama bilesiniz ki Türkiye’ye, milletimize, bütçeye esas yük sizsiniz, akılsızlığınız, yolsuzluklarınız, usulsüzlükleriniz, 168 bin TL restaurant hesabı ödeyen Külliye’nin bürokratları, 1 milyon 250 bin Tl’lik saat takan Cumhurbaşkanı Başdanışmanları, velhasıl kurduğunuz yağma düzeni” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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