Eski AİHM yargıcı Rıza Türkmen: Halkın iradesi hiçe sayıldı

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Rıza Türmen, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden alınma kararıyla, halkın iradesinin adeta hiçe sayıldığını bildirdi.

Türmen, görevden alınanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) veya Anayasa Mahkemesi’ne gitmeleri halinde ise bu iki mahkemenin konuyu dar kapsamda değerlendirdiği için şanslarının fazla olmadığı görüşünü dile getirdi.

CHP'de bir dönem milletvekilliği yapan ve AİHM yargıçlığı öncesi büyükelçilik görevlerinde bulunan Türmen, yeni başkanların yerine hükümetin kayyum atamasını eleştirdi ve en azından geçmişte olduğu gibi belediye meclisi üyelerine yeni başkanı seçme şansı vermeleri gerektiğini vurguladı.

''AİHM, dar kapsamda değerlendiriyor"

“Görevden alınanların AİHM’e gitmeleri halinde ne tür bir yanıt alacağı?” yolundaki soru üzerine Türmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ek 1 nolu protokolünün 3. maddesinin serbest seçimlerin güvence altına alınmasını içerdiğini hatırlattı, ancak görevden alınmayla ilgili bu tür başvuruları Strasbourg mahkemesinin dar kapsamda değerlendirdiğini hatırlattı.

Türmen, AİHM’in bu maddeyle ilgili olarak “yasama yetkisi olanları kapsayacak” şekilde dar bir yoruma gittiğini ve yasama yetkileri olmadığı için belediye başkanlarının bu tür itirazlarını geri çevirdiğini hatırlattı.

AİHM’in geçmişte bu yönde gelen başvurulara incelemeye almadığını kaydeden Türmen, Anayasa Mahkemesi’nin de aynı yönde tavır sergilediğini söyledi.

Görevden alınanların önünde tek seçenek olarak ise idari mahkemeye gitmek olduğunu ifade eden Türmen, son görevden almalarla halkın seçimlerde ortaya koyduğu iradenin hiçe sayıldığını, hukukun ihlal edildiği görüşünü dile getirdi.