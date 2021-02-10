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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Eski Boğaziçi Rektörü: Yetkililer aşırı tepki gösteriyor

10 Şubat 2021, Çarşamba 11:14
Eski Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, yetkililerin protestolara "aşırı tepki" gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

'Bulu'ya kalpleri kazanması için iletişim kurmasını tavsiye ettim'

1992-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış Prof. Dr. Üstün Ergüder eylemlerle ilgili olarak AFP'ye yaptığı açıklamada, kampüslerin sık sık çatışmalarla kana bulandığı 1970'lerdeki huzursuzluk ortamında bile "Boğaziçi'nde dersler kesintisiz devam etti" dedi.

Yetkililerin olaylara "aşırı tepki" verdiğine inandığını belirten Ergüder ayrıca Bulu'ya "kalpleri ve zihinleri kazanmak" için "iletişim kurmasını" tavsiye ettiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de yeni rektör atamasına yazılı bir ortak açıklama ile tepki göstermiş, açıklamada "1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980’lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır" denilmişti.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Boğaziçi, eski rektör, yetkililer, aşırı tepki
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