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5 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

“Evimizi yıktığı an sokakta kalacağız”

04 Eylül 2021, Cumartesi 19:00
Gaziantep’te Şehitkâmil ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında kalan evi için alınan yıkım kararına karşı dava açan Hasan Bodur, iptal talebinin geç kalmadan yerine getirilmesi için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi önünde eylem yapıyor.

Bodur, “Bizim evde üç aile barınıyor. 16 Eylül’e kadar sayın mahkeme üyeleri davaya karar vermezlerse, evimizi yıktığı an sokakta kalacağız” dedi. Şehitkâmil ilçesi Karşıyaka semtindeki Eydibaba Mahallesi’nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi sebebiyle mağdur edildiğini savunan Hasan Bodur, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde, derdini; Gaziantep Valisi Davut Gül’e duyurmaya çalıştı. Bodur, güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldı. Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, baro olarak Hasan Bodur’un yanında olduklarını belirtti. Başkan Şarklı, şunları söyledi: “Türkiye’de insanların evinin yıkılmasından sonra mı, tutuklandıktan sonra mı adalet tecelli edecek? Hasan Bey de haklı olarak, 16 Eylül’e kadar belediye tarafından evinin yıkılması için süre verilmiş ve İdare Mahkemesi’nden de 3 aydan bu yana yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyor. Bu yönle sayın yargıçların, savcıların ve Adalet Bakanı’nın vatandaşların taleplerini duyması için biz de Hasan Bey’in yanındayız” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM”

Şehitkamil Belediyesi’nin İpekyolu 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ni, “rantsal dönüşüm” diye nitelendiren Bodur ise mahkeme başkanı ve üyelerine şu ifadelerle seslendi: “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz hatta belediyeden, Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden daha istekliyiz. Biz de istiyoruz ki İpekyolu hak ettiği görünüme kavuşsun fakat burada yapılan haksızlıktır.” Kardeşleriyle birlikte yaşadığı 3 katlı ev için yetkililerin 340 bin lira fiyat biçildiğini belirten Hasan Bodur, son aşamada ise 390 bin verebileceklerinin söylendiğini anlatarak şöyle devam etti: “Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer yetkililere soruyorum. Antep’in neresinde 390 bine ev alabilirsin? Bizim evde üç aile barınıyor. Eğer 16 Eylül’e kadar sayın mahkeme üyeleri bizim davaya karar vermezlerse belediyenin iş makinaları evimizi yıktığı anda sokakta kalacağız. Çünkü biz dar gelirli insanlarız. Şu anda kira verme durumunda bile değiliz.”

Gaziantep  - anka

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