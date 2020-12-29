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29 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Evlenme başvurularına ilişkin yeni düzenleme yapıldı

29 Aralık 2020, Salı 11:46
İçişleri Bakanlığınca evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.

Evlenme işlemlerinin, evlenecek erkek ve kadından birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü hatırlatılan genelgede, bu durumun, yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu belirtildi.

Genelgede, kişilerin evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden yapıldıktan sonra evlendirme memurlukları tarafından "Evlenme Ehliyet Belgesi" ve evlenmeye ilişkin diğer belgelerin düzenlediği ifade edildi. 

"Günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemektir" ifadesi kullanılan genelgede, istenilen il ve ilçeye evlenme başvurusunun yapılabileceği kaydedildi.

Yeni düzenlemeye göre, artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek.

Başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek

Evlenmek isteyen çiftler, yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç) yapabilecek.

Evlenme başvuru işlemlerinin, herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle bürokrasi ve vatandaşın yükü azalacak, hizmet sunum süreçleri kolaylaşacak.

AA

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