Eylül’de en az 175 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre Eylül ayında en az 175 işçi öldü. 2021 yılının ilk dokuz ayında ise en az bin 674 işçi öldü.

DW’deki habere göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin işçi ölümlerine ilişkin hazırladığı İş Cinayeti Raporu’na göre Eylül ayında iş cinayetlerinde vefat eden 175 işçiden 18’i kadın, 157’si erkek. Eylül ayında 3 Suriyeli, 1 Macar ve 1 Türkmen olmak üzere 5 göçmen de iş kazalarında vefat etti.

Raporda, iş cinayetlerinde ölen işçilerle ilgili şu bilgilere yer verildi: 13 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10’ar ölüm Şanlıurfa ve Tekirdağ’da; dokuz ölüm Bursa’da; 8’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 7 ölüm Ankara’da; 5’er ölüm Adana ve Çorum’da; 4’er ölüm Hatay, Karabük, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da kaydedildi. Tarım işkolunda 17 işçi ve 11 çiftçi öldü. Ölümlerin üçte biri sanayi işkollarında gerçekleşti. 12 tarım, 8 tekstil ve 7 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası sebebiyle öldü.

Covid-19 sebepli ölümler ise rapora 53 olarak yansıdı. Rapora göre inşaatlardaki iş cinayetlerinin üçte ikisi yüksekten düşme şeklinde gerçekleşti. 5 çocuk, çalışırken öldü. Çocuk işçiler tarım, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.