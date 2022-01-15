EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor

CHP emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte alanlara indi.

EYT’lilierin sorun ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. EYT’liler ile birlikte düzenlenen açıklamaların Ankara ayağına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba da katıldı. Sputnik’in haberine göre, açıklamada “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. (...) Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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