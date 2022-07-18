EYT’liler haklarını istiyor

Zamların etkisinin bütün tüm kesimleri bunalttığını, işsizlik ve emeklinin sorunları ağırlaşmışken sokakta vatandaşın bir diğer gündeminin de yıllardır çözüm beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunu olduğunu söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidarın gelgitleri ile bu dönemde bu sorun çözülür mü sorusu çok yerde karşımıza geliyor” dedi.

Toplumun en sorunlu kesimlerinin işsizler, emekliler ve emekli olamayanla olduğunu dile getiren Gürer, “EYT’liler yolda, kahvehanede bu iş ne zaman olur diye soruyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanımlanan, gün ve primini ödemiş, emekli olmayı hak etmiş, ancak emekliliği yaş sınırı getirilmesi ile emekli olamayan milyonlar var. Kazandıkları hakları iradeleri dışında ellerinden alınan bu kesim haklarını geri istiyorlar. 20 yıldır AKP iktidarları EYT’lileri görmezden geldi. Hatta emeklilik yaşını 2008’de yaptığı düzenleme ile 58 yaştan kademeli olarak 65 yaşına çıkardı. Mezarda emeklilik denen düzenlemeler yaptı” diye konuştu. AKP OYLARIYLA REDDEDİLDİ Gelinen süreçte ekonomik kriz ve işsizlikte bıçağı kemiğe dayadığını söyleyen Gürer, “İktidar sürekli oyalama taktiği ile süreci uzatma peşindedir. EYT’de yaşanan sorun seçim öncesi gündeme taşınıp milyonlar umutlandırılıp ortada bırakılmamalıdır. TBMM’de verdiğim EYT haklarının iadesi kanun teklifim, Genel Kurulda AKP oyları ile reddedildi. 2. kanun teklifim de TBMM komisyonlarında. Emeklilikte Yaşa Takılanlar her açıklamada umutlanıyor. Bir an önce iktidar bu konuda netleşmeli, umutlarla oynanmamalıdır” diye konuştu. Recep Gören - Ankara

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