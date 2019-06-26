“EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de söz alarak çalışan kesimin mağduriyetini ve çözüm önerilerini gündeme taşıdı.

EYT'lilerin durumuna değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lilerin İstanbul seçimlerinde kendi varlıklarını oylarıyla ispat ettiklerini dile getirdi. EYT’lilere "Türedi." demenin sorunu çözmeyeceğini ifade eden Gürer, “EYT sorunu bu ülkenin gerçeğidir ve bir an önce Meclis eliyle bu sorun çözümlenmelidir” dedi. Ülkemizde açlık sınırının asgari ücreti geçmiş durumda olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizler kendini yakıyor, mağduriyetler artmış. Bunun yanında, polise, hemşireye, öğretmene, din görevlilerine 3600 ek gösterge konusunda verilen sözler var. Bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca biz, 3600 ek göstergenin devlet memurlarının tümüne verilmesi yönünde kanun teklifi de verdik çünkü geçim sıkıntısı had safhada” dedi.

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