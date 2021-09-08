EYT’lilerden ‘çift dikiş’ eylemi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Ankara’da dikiş makinesiyle eylem yaptı.

İki kez emekli olacak kadar çok çalışacaklarını kumaşa çift dikiş atarak anlatan EYT’liler, topladıkları 20 bin imzayı Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, kamuda birden çok maaş alan bürokratları hatırlatarak, “4-5 yerden maaş alan bürokratların varlığı, aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığını, sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir” dedi. EYT’li Fatma Günaydın, basın açıklamalarının ses getirmesini ve topladıkları imzaların çözüm olarak dönmesini dilediklerini belirterek, elindeki kumaşı gösterdi. Günaydın, “Gördünüz; bize ‘çift dikiş’ dendiği için çift dikişimiz var. Çift dikiş yapıp iki yakası bir araya gelmeyenler. Tek dikiş bile yapamayanlarla grup oluşturan mağdurlarız” dedi. 50 yaşının üstünde olduğunu ve emekli olmadığını dile getiren Adalet Topal ise “Şu anda emekli olamıyorum. Mağdurum. Tek dikişli dahi olamadım, çift dikişi bırak. Tüm yüküyle biz külfetiz. Ama mülteciler bizden daha iyiler. Adalet geldi Ankara’ya. Çözmeye geldi. Cumhurbaşkanı’mıza inşallah gider” diye konuştu.

Ankara - Anka