EYT’lilere verilen sözler tutulmalı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, EYT konusunda bir hak mağduriyeti olduğunu söyleyerek, “Devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ücretlisi, sözleşmelisi, atanamayanı ile bütün öğretmenlerimizin problemlerinin ve hak taleplerinin daima takipçisiyiz. Bir milletin ayağa kalkmasının evvelâ eğitim sayesinde olacağını bilen şuurla siyaset yapıyoruz ve öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın problemlerini memleketimizin en önemli meselesi olarak görüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, “EYT konusunda bir hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimî çözüm önerilerimizi de her fırsatta dile getiriyoruz. Ekonomimiz için bir yük olduğu da doğrudur lâkin fedakârlığı siz yapmazsanız vatandaşınızdan bunu bekleyemezsiniz. AK Parti dahil bütün partilerin ‘Çözeceğiz’ diyerek söz verdikleri bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz haftaki beyanatlarıyla çıkmaza sürüklenmesini ise üzülerek izlemekteyiz. Halbuki devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler” ifadelerini kullandı.

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EYT’liler değil, yanlış politikalar çökertiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki gün haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Karamollaoğlu açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerle ilgili açıklamasını eleştirerek şunları söyledi: “Ülkemizin asıl gündemi ile ilgili iki güncel başlığı ele almak istiyorum. Cumhurbaşkanı dün emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir açıklama yaptı. EYT meselesinin “ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım” olduğunu ifade etti. Şimdi güler miyiz ağlar mıyız? Bunların bu hâle gelmesine sebep olan kim, 17 yıldır bu meselenin bu kadar büyümesine sebep olan kim? EYT’liler geçmişte kendilerine tanınan hakların verilmesini ve bugün karşılaştıkları problemlerin ortadan kalkmasını istiyorlar. Huzurlarınızda ülke ekonomisini çökerten asıl meseleyi sizlere açıklamak istiyorum! Bugün ülke ekonomisini EYT değil, betona gömülen ülke kaynakları, yanlış tarım ve hayvancılık politikaları, itibardan tasarruf edilmez denilerek kamu kaynaklarının israf edilmesi, yazlık kışlık sarayların inşa edilmesi, borçlanmanın temel bir politika haline getirilmesi, faize ayrılan milyarlarca dolar çökertmektedir.”