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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

EYTlileri ötekileştirmemeliydik

01 Temmuz 2019, Pazartesi 23:57
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “İstanbul tartışması sürüyor” başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından yapılan AKP MYK toplantısına dair bilgiler aktardı.

“MYK’da YSK’ya yapılan iptal başvurusunun doğru olmadığını savunanlardan ‘Parti politikaları partinin yetkili kurullarında görüşülmüyor’ diye bir kanaat olduğunu” söyleyen Selvi, Erdoğan’a “Partinin kararları MYK’da konuşulabilseydi bunlar olmazdı” eleştirisinin geldiğini Erdoğan’ın da “Benim istişare ile karar almadığımı söylemek, şahsıma yapılmış bir hakarettir” diye karşılık verdiğini aktardı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın ise hem yanlışlara işaret ettiğini hem de önerilerde bulunduğunu belirten Selvi, Turan’ın konuşmasından bazı başlıklar aktardı: 

- İstanbul’u lokal bir seçim olarak değerlendiremeyiz. Sonuç sadece artı 806 bin değil, bizim eksi 230 binimiz var.

- Sisi benzetmesi doğru değildi.

- Saadet Partisi’ni eleştirebilirsiniz ama Saadet Partisi’ni terörle eş tutamayız.

- EYT’lilere bir şey yapamadık ama onları ötekileştirmememiz lazımdı.

- Genç seçmenlere ulaşmada sıkıntılarımız var.

- Tabanda biriken bir sitem var. Bunun yönetilmesi lazım.

Etiketler: selvi
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