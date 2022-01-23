Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Aksu sözlerinin yazılmasını istemedi mi?

Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan’ın Sezen Aksu’yu hedef alan sözleriyle ilgili bir iddia ortaya attı: “Cumhurbaşkanlığı Müşaviri gazetecilere ‘Bunu yazmayın Fahrettin bey de yazılmasını istemiyor’ dedi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için isim zikretmeden kullandığı “O dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” sözleri gündemdeki yerini koruyor. gazeteduvar’ın haberine göre, Aksu’ya bir çok sanatçıdan destek gelirken, Gazeteci Nevşin Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin medyada yer alış şekliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fox TV’deki Orta Sayfa programında konuşan Mengü, Erdoğan’ın sözlerinin yayınlanmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un engellemeye çalıştığını, bu sebeple sözlerinin vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerden yayıldığını söyledi.

O SÖZLERİ GAZETECİLER DE DUYUYOR

Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı: “Çamlıca Camisi’nde yaptı Cumhurbaşkanı bu açıklamayı. Cuma sonrası. Dikkat ederseniz bir cep telefonu görüntüsü, dikey çekilmiş. Aslında Cumhurbaşkanı’nı takip eden çok sayıda gazeteci var. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabirleri var. Cumhurbaşkanı’nın bütün programını takip ederler. Özellikle cuma günleri takip edilir Cumhurbaşkanı. Çünkü gelenek haline geldi, hep Cuma namazı çıkışında açıklama yapar. Siyaset sorulur falan... Yanlız bugün bana gelen bilgi, cami içinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı sırada gazeteciler bunu duyuyorlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri geliyor ‘arkadaşlar bunu yazmayın lütfen. Fahrettin bey de yazılmasını istemiyor’ diyor.”

Haber Merkezi