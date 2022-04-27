Faiz, anaparayı geçti

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ‘atılan yanlış adımlar nedeniyle’ iç borç faizinin normalden 925 milyar lira kadar daha fazla arttığını belirterek, nisan ayında Hazine’nin faiz ödemesinin anapara ödemesini geçtiğini ve bunun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

“Ödenecek iç borç tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’u buldu” diyen Aktaş, “Atılan yanlış adımlar yüzünden iç borç faizi normalden 925 milyar lira kadar daha fazla artmış. Üç beş milyar değil, 925 milyar!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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