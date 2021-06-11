Fakirden alıp zengine veriyor

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “AKP Hükümeti Naylon Rabin Hood! Robin Hood Zenginden alıp fakire veriyordu! Ak Parti hükümeti ise fakirden yani memurdan, işçiden, emekliden alıp zengine veriyor arta kalanı da daha fakire veriyor!” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

mkara@yeniasya.com.tr

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, “AK Parti Hükümeti Naylon Rabin Hood! Robin Hood Zenginden alıp fakire veriyordu! Ak Parti hükümeti ise fakirden yani memurdan, işçiden, emekliden alıp zengine veriyor arta kalanı da daha fakire veriyor! Zenginden bir şey aldığı yok!” diyerek Ak Parti hükümetini suçladı… Ankara Kalesi Platformunun çevrim içi düzenlediği “3. Adalet, Eşitlik ve Demokrasi Diyaloğu” konferansında yaptığı konuşmada “Adalet kavramı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sadece adında var!” diyen Gürkan Avcı, Hükümeti, “akıl, insaf, ve i’zan’a’ dâvet ediyorum. Ak Parti hükümetinin fakir fukara yerine vezir vüzera ya hizmet ettiğini görüyoruz: Eskiden Robin Hood vardı, zenginden alıp fakire verirdi. Bunlar ise tam tersini yapıyor!” dedi.

BÜYÜME ÇALIŞAN VE EMEKLİLERE YANSIMIYOR!

Son 20 yılda ücretli çalışanların ve emeklilerinin ortalama ücretlerinin; yakacak, gıda, beslenme, kira-konut, sağlık ve ulaşım gibi zorunlu ve vazgeçilmez giderlere oranla yüzde 42 daha az arttığını söyleyen Avcı, Hükümetçe her yıl açıklanan “Yüzde 7 büyüdük! Yüzde 8 büyüdük!” gibi popülist beyanlara rağmen bu büyüme oranlarının ücretli çalışanlar ile emeklilerine yansıtılmadığını, bunlarında hesaba katılması halinde aradaki farkın yüzde 70’e yaklaşacağını söyledi.

ASGARÎ ÜCRET SEFALET ÜCRETİ BİLE DEĞİL

“Bir memur ailesi şu anki ortalamayla 4.566 TL maaşla çadırda yaşasa, battaniyelere sarılarak ısınsa, başkalarının verdiği giyeceklerle yetinse, çocuklarını okula göndermese, hastalanmasa, iş yerine yürüyerek gidip-gelse, internet telefon gibi haberleşme ihtiyaçlarını tamamen kısıtlasa, maske dezenfektan kullanmasa aldığı ücret karnını doyurmaya yetmemektedir” diye konuşan Avcı, “Asgarî ücretli vatandaşlarımıza verilen ücret, sefalet ücreti bile değildir. İnsanlarımızın yüzde 30’unun açlık, yüzde 40’inin de yoksulluk sınırına yakın gelire sahip olduğunu, gittikçe artan bir umutsuzluk içinde ve hayata küsmüş durumda olduklarını, yoksulluğun ve torpilin girdabında can çekiştiklerini görüyor ve tanık oluyorum” diye konuştu.