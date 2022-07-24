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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Fakirlik endişesi rekor kırdı

24 Temmuz 2022, Pazar 21:44
Global Ipsos araştırmasının temmuz ayı sonuçlarına göre Türkiye’de vatandaşların yüzde 86’sı ekonominin kötü durumda olduğunu düşünüyor.

Hayat pahalılığı ve ekonomik kriz derinleşirken 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi yaşadığı ülke Türkiye. Ipsos’un araştırmasına göre fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda Türkiye’de son 1 ayda endişe düzeyi 7 puan ile rekor seviyede arttı. Yüzde 46’lık skorla Türkiye, 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak dikkat çekti. Global ortalamada fakirlik endişesi yüzde 33.

‘2012 YILINDAN BERİ EN DÜŞÜK SKOR’

Türkiye’de halkın sadece yüzde 14’ü “Ülkenizde ekonominin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “iyi” cevabını verdi. İki cevap seçenekli bu soruda yüzde 86 ekonominin durumunun kötü olduğunu belirtti. Ipsos, araştırmanın bilgi notunda bunun Türkiye için araştırmanın yapılmaya başladığı 2012 yılından beri ortaya çıkan en düşük skor olduğunun altını çizdi. Ipsos imzalı ve tüketici güvenini ölçen diğer araştırmada ise Türkiye’de halkının ekonomiye güveninin, kapsanan tüm ülkelerden daha düşük olduğu ve her ay gerilediği dikkat çekti. Tüketici güveni en dipteki ülkelerde Polonya’da yüzde 38.5, Arjantin’de yüzde 36.3, Macaristan’da yüzde 34.7 ve açık ara sonuncu Türkiye’de yüzde 27.

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