Ferdi Tayfur ebedî âleme uğurlanıyor

Antalya’daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, dünya hayatına gözlerini yumdu. Muğla’daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askerî uçakla Antalya’ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi.

Marmaris’teki evinde 15 Aralık’ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla’daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Sanatçının, daha önce Antalya’da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur’a, Antalya’da 2020’de de oğlunun böbreği nakledilmişti. Cenazesi bugün defnedilecek Sanatçının Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur’un cenazesinin cumartesi günü (bugün) ahiret hayatı yolcuğuna uğurlanacağını aktardı. Gözalıcı, “Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy’de aile mezarlığına defnedilecek” ifadesini kullandı. AA

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