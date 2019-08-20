Feyzioğlu: Keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek gerekir

Feyzioğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması ile ilgili konuştu, "Sandığa güvenmeliyiz" mesajı verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk'ün sorularını cevapladı. Seçilmiş kişilerin yargı kararıyla görevden alınması gerektiğini belirten Feyzioğlu, “Olması gereken açısından kanun bu yetkiyi idari makamlara vermemeli. İlla ki yargısal işlemle olmalıdır. Bağımsız, keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek lazımdı” diye konuştu. "Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz" diyen Metin Feyzioğlu şunları söyledi: Sandığa güvenmeliyiz. Demokrasiyi Türkiye’nin her santimetre karesinde eksiksiz yaşayalım. Suçsuzluk karinesini tüm vatandaşlarımız için geçerli hak olarak benimseyelim. Sözün özü; seçilmiş kişilerin idari işlemle görevden alınması ilk bakışta demokrasiyle bağdaşmıyor. Çok çok zorunlu halde bunu yapıyorsanız, hemen yargıya intikal ettirirsiniz. Vatanın her karış toprağında hukukun aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

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