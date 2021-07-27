'Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği Şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadeleri kullanıldı.
AA