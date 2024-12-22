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22 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Gazeteci Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı verildi

22 Aralık 2024, Pazar
Sosyal medya kanalındaki TSK'ya yönelik sözleri dolayısıyla başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

 

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.

Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.

Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in, YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtilmişti.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanmış, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

AA

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